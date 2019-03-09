باكستان تُعلن استمرار إغلاق مجالها الجوي حتى الإثنين‎

أعلنت باكستان، اليوم السبت، تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات العابرة حتى الإثنين المقبل، على خلفية أزمة اندلعت مع الهند، نتج عنها مواجهة عسكرية جوية.

كما مددت هيئة الطيران المدني إغلاق المطارات المحلية، بما فيها الواقعة بمدن ”سيالكوت“، و“رحيم يار خان“، و“سوكور“، حتى 11 مارس/ آذار الجاري.

ويتعين على الرحلات المتجهة إلى الشرق والغرب استخدام طرق بديلة للتوجه من وإلى أوروبا وأمريكا الشمالية، فيما سيتم السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال البلاد وجنوبها بالتحليق فوق بعض المسارات.

وفي بيان سابق على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الطيران المدني: إن المجال الجوي للبلاد، المغلق جزئيًا منذ أكثر من أسبوع على خلفية التوترات مع الهند، ”سيظل مغلقًا حتى السبت، في المناطق الشرقية والغربية من البلاد“.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية المحلية والجوية، عقب أزمة اندلعت مع الهند، ونتج عنها قتال جوي.

غير أنها عادت وفتحت مجالها الجوي جزئيًا، وأعادت الرحلات إلى بعض المطارات، باستثناء الواقعة في المجال الشرقي والغربي.

وفي 14 من شهر فبراير/ شباط الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وشنت الهند إثر ذلك غارة جوية قالت إنها استهدفت ”معسكرًا إرهابيًا“، في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 من شهر شباط/فبراير الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته إلى بلاده بعد يومين من احتجازه.