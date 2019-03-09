روحاني يلتقي السيستاني في العراق الإثنين المقبل

قال السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم السبت، إن الرئيس حسن روحاني سيلتقي المرجع الديني آية الله علي السيستاني خلال زيارة روحاني، المقررة الإثنين المقبل إلى العراق، وهي أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه عام 2013.

ونقلت صحيفة إيران الحكومية، السبت، عن مسجدي قوله: ”الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته إلى النجف، هذا الأسبوع، المرجع علي السيستاني“، مضيفًا أن ”زيارة روحاني إلى العراق ستشكل منعطفًا كبيرًا في علاقات البلدين ”.

وأشار السفير الإيراني إلى أن روحاني سيركز خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين العراقيين، على موضوع إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، مبينًا أن ”الأمر سيطبق أولًا بين تجار البلدين“.

وكانت مصادر إعلامية إيرانية، قالت الأسبوع الماضي، إن لقاء روحاني بالمرجع السيستاني سيكون يوم الأربعاء المقبل، بعد زيارته للمراقد الشيعية في مدينة النجف.