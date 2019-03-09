تظاهرات ليلية حاشدة في اسطنبول والشرطة التركية تقمع المتظاهرات (فيديو)

تصدت الشرطة التركية للتظاهرات الحاشدة التي انطلقت وسط مدينة اسطنبول التركية، ليل الجمعة السبت، وخرجت فيها آلاف النسوة والرجال في ميدان تقسيم الشهير للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والظروف التي تعيشها المرأة في البلاد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع التي توثق قمع الشرطة التركية للنساء المتظاهرات وعدم السماح لهن بالتعبير السلمي عن مطالبهن التي خرجن للمطالبة بها.

الفقر والقمع خرج عشرات الآلاف لشوارع تركيا تطالب برحيل اردوغان وشلته اللهم اشعلها زود وزود .#تركيا_تشتعل pic.twitter.com/kUWzkHIIey — MBS???????? ℋ ???????????????????????????????????? (@kooom911) March 8, 2019

وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من عدة آلاف من النساء تجمعن وسط اسطنبول، مساء الجمعة، فيما أغلق المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الطريق أمام المحتجات لمنعهن من التقدم وتنظيم المسيرة.

وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد، واندلعت اشتباكات لدى مطاردة قوات الأمن للنساء في الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.

#تركيا_تشتعل

في #يوم_المراه_العالمي الشرطة التركيه تقمع مظاهرات نسائيه سلميه وتستخدم الغاز المسيل للدموع pic.twitter.com/9j9qVIc07I — نستاهلك???????? (@9977822) March 8, 2019

وذكرت قناة T24 التلفزيونية التركية أن المشاركات في الحملة المحظورة التي تنظم منذ العام 2003، تنديدًا بأوضاع نساء تركيا، بمناسبة عيد المرأة يوم 8 مارس، رفضن تلبية طلب الشرطة بالتفرق، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام أساليب القمع ضدهن.