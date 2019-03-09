قاضٍ أمريكي يأمر بإعادة آلاف من أبناء المهاجرين إلى ذويهم‎

أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بضم آلاف أبناء المهاجرين من الذين فصلتهم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حدود البلاد الجنوبية، إلى ذويهم.

ونقلت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“، السبت، أن قرار القاضي دانا سابرو، جاء على ضوء تقرير لهيئة رقابية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية صدر مؤخرًا، وجاء فيه أن ”هناك آلافًا من الأطفال لا يزالون مفصولين عن آبائهم منذ صيف 2017“.

وقال سابرو، الجمعة، إن سلطته تنطبق على أي حالة تم فيها فصل أطفال عن آبائهم، حيث سبق أن أصدر أمرًا أواخر العام الماضي بضم أكثر من 2700 طفل من أبناء المهاجرين إلى آبائهم.

وكان ذلك العدد يتعلق فقط بالآباء الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية بعد دخولهم الحدود، أما قراره الجديد فيشمل أيَّ عدد من المهاجرين تم فصلهم عن ذويهم سواء أكانوا محتجزين أم لا، بحسب المصدر نفسه.

ولم تشر السلطات الأمريكية إلى عدد الأطفال الذين ما زالوا مفصولين عن آبائهم حتى الآن، لكنها تقدّر ذلك بالآلاف.

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيار/ مايو من العام الماضي، إلى تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبحسب ”أسوشييتد برس“، وضعت السلطات الأمريكية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال ما أدى لفصل أطفالهم عنهم.