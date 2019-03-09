المعارضة الإيرانية تتظاهر في واشنطن للمطالبة بـ“تغيير النظام“ في طهران (صور)

المصدر: أ ف ب

تظاهر مئات من معارضي السُلطات الإيرانيّة في واشنطن لإدانة ”الفظائع“ المرتكبة من جانب النظام في إيران، وللمطالبة بـ“تغييره“.

ولوّح المحتجّون بأعلام وصور لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين:“تغيير النظام الآن“.

وقال مهندس إيراني-أمريكي يُدعى مايكل باسي، يوم الجمعة:“النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه، وإيران دمّرها النظام“، منددًا بعمليّات ”الإعدام، والتعذيب، وتصدير الإرهاب“ من جانب النظام في طهران.

من جهتها، قالت مينا انتظاري:“نريد الفصل بين الدّين والدولة“، مشيرةً إلى أنّها أمضت 7 سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسيّة، وهي تعيش حاليًا في أريزونا، وأضافت:“نريد الحرية للشعب“.

ولا تنفكّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدانة غياب الحريات في إيران، وكذلك التأثير الإيراني الذي تعتبره ”مزعزعًا“ و“ضارًا“ في الشرق الأوسط.

وأعاد ترامب فرض عقوبات شديدة لخنق الاقتصاد الإيراني.

ويرى مراقبون كثر في هذه الإستراتيجية محاولةً للدفع في اتجاه تغيير النظام، غير أن واشنطن تقول إنها لا ترغب سوى بتغيير في السياسة الإيرانية.

وتابع باسي:“أؤيّد سياسة دونالد ترامب مئة في المئة“.

وتعتبر إيران أعضاء حركة ”مجاهدي خلق“ الماركسية الإيرانيّة، ”إرهابيين“.

وقد تأسست الحركة في 1965، لكن طهران حظرتها في 1981.