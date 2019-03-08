الشرطة التركية تفرّق مظاهرة نسائية بإسطنبول في اليوم العالمي للمرأة

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من عدة آلاف من النساء تجمعن وسط إسطنبول، مساء اليوم الجمعة، للقيام بمسيرة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وفق شهود عيان.

وتجمع الحشد على مشارف ميدان تقسيم في المدينة استعدادًا للمسيرة، وسد المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الطريق أمام المحتجات لمنعهن من التقدم وتنظيم المسيرة.

وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد، واندلعت اشتباكات لدى مطاردة قوات الأمن للنساء في الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أحد قد أُصيب أو احتُجز في المسيرة.

وتمنع الشرطة التركية تنظيم الاحتجاجات وسط إسطنبول وأماكن أخرى. وكانت أنقرة قد شددت القيود بعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل العام 2016، وتم رفع حالة الطوارئ في تموز/يوليو الماضي.