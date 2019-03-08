استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض.. ووزيرة القوات الجوية تعتزم

أعلنت الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة، استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض بيل شاين، فيما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن شاين سيعمل مستشارًا رئيسًا في حملة الرئيس دونالد ترامب لانتخابات 2020.

وعيَّن ترامب، شاين مساعدًا له في قسم الاتصالات في شهر أيار/مايو من العام الماضي.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي لـ“رويترز“ إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع المقبل، قررت الاستقالة من منصبها.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيس للحملات الأمريكية في سوريا، وأفغانستان.

وأبلغ المسؤول ”رويترز“ أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل، كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو/ أيار إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

وكان شاين قد استقال من شبكة ”فوكس نيوز“ في أيار/مايو 2017 بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية سلفه روجر آيلز الذي وجهت له اتهامات بالتحرش الجنسي، واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم، وفق أ ف ب.