مسؤول برلماني إيراني يطالب نظام الأسد بسداد الديون المترتبة عليه

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمة الله فلاحت بيشه، نظام بشار الأسد بوفاء الديون المترتبة عليه لإيران.

وقال فلاحت بيشه، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن نظام الأسد ”أصبح مديونًا لإيران بعد سنوات طويلة من التعاون بين البلدين. على المسؤولين الإيرانيين تحصيل هذه الديون من الناحية القانونية“، دون ذكر رقم محدد لقيمة تلك الديون.

وأوضح المسؤول البرلماني الإيراني أنه طالب المسؤولين السوريين مباشرة بوفاء الديون المترتبة عليهم، قائلًا: ”بصفتي نائبًا في البرلمان الإيراني، طالبت المسؤولين السوريين عند لقائي بهم بسداد ديونهم. هذه الديون هي للشعب الإيراني، ويجب أن تسدد“.

كما أشار النائب الإيراني إلى عقد النظام السوري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي تنظيم ”بي كا كا/ي ب ك“ ، إلا أنها جميعًا باءت بالفشل؛ بسبب مطالب التنظيم بمنطقة ذات حكم ذاتي.