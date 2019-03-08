تركيا: نعمل على حل مسألة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بلاده بأنه سيكون من ”المستحيل“ موافقة الكونجرس على صفقة مقاتلات إف-35؛ بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع إس-400 من روسيا، لكن تركيا تعمل على حل المسألة.

وذكر أكار في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن ”تركيا تحاول تهيئة ظروف لا يؤثر فيها شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا على مشترياتها من طائرات إف-35“.

وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن ”المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة الدفاع باتريوت، التي تنتجها شركة رايثيون“، مضيفًا أنه ”سيتم البدء في تركيب أنظمة إس-400 في أكتوبر تشرين الأول“.