نواب ديمقراطيون ينددون باستراتيجية إدارة ترامب في فنزويلا‎

المصدر: ا ف ب

انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديمقراطيًا بينهم الشابّة ”ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز“، إستراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وذلك في رسالة بعثوها، الخميس، إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكتب أعضاء الكونغرس الأمريكي: ”نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخل العسكري وفرض عقوبات أحادية“.

كما دان النواب، اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو ”رئيسًا بالوكالة دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف“.

وحظي غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة لفنزويلا بدعم نحو 50 دولة.

وصعدت واشنطن ضغوطها على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعلنت، الأربعاء، إلغاء تأشيرات 77 مسؤولًا في نظامه وأقاربهم بعد إجراءات مماثلة شملت عشرات الشخصيات من قبل، كما هددت واشنطن ”المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة في مساعدة مادورو وشبكته الفاسدة“.

وعبر النواب الديمقراطيون عن ”إدانتهم الشديدة“ لتصرفات حكومة مادورو، التي ”قتلت متظاهرين عزّل وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد“، غير أنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن ”التهديدات بتدخل عسكري أمريكي غير مقبولة“.