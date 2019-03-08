إدارة ترامب تطلب من البنتاغون تحديد منشآت لإيواء 5 آلاف طفل من المهاجرين

المصدر: ا ف ب‎

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من وزارة الدفاع إيجاد منشآت عسكريّة قادرة على استقبال 5 آلاف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، وفق ما أعلن المتحدّث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وقال ديفيس، إنّ البنتاغون ”سيحدّد الأماكن المحتملة“ لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مضيفًا أنّ الطلب قدّمته وزارة الصحة الثلاثاء.

واستنادًا إلى آخر إحصاءات وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء، تم توقيف 6825 طفلًا غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في شباط/فبراير، مقارنة بـ 4968 في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستيين نيلسن أبلغت الكونغرس الأربعاء، أن الهجرة السرية ستتزايد في الأشهر المقبلة.

وصرح ديفيس، أنه إذا قررت وزارة الصحة أنه من الضروري استخدام منشآت عسكرية، فعليها تقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الصحة في نهاية 2018، أنها تحتجز حوالي 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا دون مرافقين بالغين إلى الولايات المتحدة؛ للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.