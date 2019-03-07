وفاة أكبر الأعضاء سنًا في تاريخ مجلس النواب الأمريكي

توفي، يوم الخميس، رالف هول، أكبر الأعضاء سنًا في تاريخ مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رالف هول -الديمقراطي الذي تحول إلى جمهوري- توفي يوم الخميس عن 95 عامًا.

ونقلت صحيفة ”ذا دالاس مورنينج نيوز“ عن المتحدث باسم هول، قوله: إن السياسي المخضرم توفي وفاة طبيعية في منزله.

وخلال 34 عامًا قضاها في مجلس النواب، عمل هول الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، رئيسًا للجنة العلوم والتكنولوجيا التي تشرف على قضايا مثل سياسة الفضاء الأمريكية.

وسعى كذلك إلى الحد من صلاحيات الوكالة الأمريكية لحماية البيئة وانتقد قواعد حكومية، ومنها ما يخص معايير الانبعاثات.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أصبح هول أكبر شخص على الإطلاق يتولى عضوية مجلس النواب، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله قبل 8 عقود عضو المجلس السابق تشارلز مانلي ستيدمان من نورث كارولاينا.

وعندما توفي في سبتمبر/ أيلول 1930، بينما كان لا يزال مشرعًا، كان ستيدمان يبلغ من العمر 89 عامًا و7 أشهر و25 يومًا.

وكان أكبر شخص يخدم في الكونغرس الأمريكي بوجه عام، هو ستروم ثورموند، من ساوث كارولاينا، الذي كان عمره 100 عام عندما ترك مجلس الشيوخ عام 2003.