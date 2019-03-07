الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، قرارًا، اليوم الخميس، برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقالت دول التكتل، في بيان، إن القرار الصادر بالإجماع، يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية، تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.

والقرار الذي يؤكد تقارير نشرتها ”رويترز“، الأسبوع الماضي، سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.