روسيا تحتجز أمريكيين اجتازا حدودها بشكل غير شرعي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين في نوفوروسيسك، بسبب اجتيازهما حدود البلاد على نحو غير شرعي.

ونصح قسم الإعلام والصحافة في الوزارة الروسية وسائل الإعلام بتوجيه ”أسئلتهم المحددة“ لوكالات إنفاذ القانون الروسية بشأن احتجاز هذين الشخصين، حسب قناة ”روسيا اليوم“ المحلية.

وفي وقت سابق، أدانت محكمة مقاطعة بريمورسكي في نوفوروسيسك، اثنين من المواطنين الأمريكيين بانتهاك نظام عبور الحدود.

وظهرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة بيانات حول قضايا الانتهاك الإداري لنظام الحدود من قبل المواطنين الأمريكيين، غاغي ديفيد أودو، وبودوفسكي كول ديفيد، ومخالفتهما القانون الإداري للاتحاد الروسي (انتهاك نظام الحدود).

وأفادت قناة ”كيه إس إل“ الأمريكية، أخيرًا، أن كنيسة يسوع المسيح أعلنت في الأيام الأخيرة عن احتجاز اثنين من متطوعيها في بيت للاجتماعات في نوفوروسيسك.

وردًّا على طلب الصحفيين التعليق على تقارير حول اعتقال مواطنين أمريكيين اثنين، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف ”ليس لدي معلومات عن ذلك“.

وكنيسة يسوع المسيح، منظمة دينية أسسها جوزيف سميث في عام 1830، ويقع مقرها الرئيس في مدينة سولت لايك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها رعايا ومعابد في العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا.