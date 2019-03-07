انفجار بمحطة حافلات في مدينة جامو عاصمة الشطر الهندي من كشمير (فيديو)

انفجار بمحطة حافلات في مدينة جامو عاصمة الشطر الهندي من كشمير (فيديو)

المصدر: رويترز

 قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت اليوم الخميس، بمحطة حافلات في مدينة جامو، العاصمة الشتوية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا.

وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 40 من أفراد القوات الهندية في هجوم نفذته جماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرًا، وهو ما كاد يشعل حربًا بين البلدين.

وقال إم.كيه. سينها قائد شرطة جامو للصحفيين في موقع الانفجار: ”أطلب من الجميع التزام الهدوء…نتتبع كل الخيوط“.

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