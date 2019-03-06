بعد منصب وزيرة العدل.. ”رشيدة داتي“ تعلن ترشحها لمنصب عمدة باريس المقبلة

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، عن نيتها الترشح لمنصب عمدة باريس المقبلة في عام 2020، منافسة بذلك العمدة الحالية أن هيدالكو.

جاء ذلك بعد تصريح رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، لصحيفة ”لوفيغارو“ قائلة: ”قررت التخلي عن فترة جديدة كنائب في البرلمان الأوروبي، واليوم خياري هو باريس“.

ويعتبر منصب عمدة باريس من أرقى المناصب السياسية والإدارية في فرنسا، بالنظر إلى المكانة العالمية التي تحظى بها المدينة، ومن أشهر من تولوا هذا المنصب الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

ويتوجب على رشيدة داتي (53 عامًا) المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، مواجهة العمدة الحالية الاشتراكية أن هيدالكو.

وترى رشيدة داتي أن اليمين يملك حظوظًا في الفوز خلال الانتخابات البلدية المقبلة، وانتزاع منصب عمدة باريس من يد اليسار منذ 20عامًا.

وقالت رشيدة داتي: ”لقد أثبت اليمين نفسه في العديد من القضايا مثل الأمن، وإدارة المالية العامة، والبيئة“.

ويلاحظ المتابعون أن رشيدة داتي المرشحة لعمدة باريس المقبلة، بدأت تتواجد مؤخرًا بأحياء باريس الشعبية، ضمن حملتها الانتخابية، للحفاظ على مقعدها في البرلمان الأوروبي الذي تشغله منذ 2009، خصوصًا أنه عرض عليها المرتبة السادسة في لائحة الحزب، بما يضمن لها ذلك.

وبحسب موقع ”لوموند“، عبر أحد كوادر حزب الجمهوريين عن استغرابه، لعدم اهتمام الحزب بالترشح لعمدة باريس، وبرر ذلك بعدة أسباب، أهمها فضيحة المرشح الرئاسي فرانسوا فيون.

لكن مع اسم مثل رشيدة داتي ذات السمعة السياسية القوية، وابنة عامل البناء المغربي التي تحظى بدعم قوي غربي في باريس، يمكن لليمين الفرنسي أن يحصل على أصوات مهمة إذا قرر ترشيحها في الانتخابات البلدية المقبلة.