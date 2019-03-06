بوتين: روسيا تشن حملة على الجواسيس الأجانب

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن الأجهزة الروسية الخاصة أوقفت نشاط مئات الجواسيس والمخبرين في البلاد العام الماضي.

وفي كلمة أمام ضباط من جهاز ”أف أس بي“ الأمني، الذي كان يقوده قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد، قال بوتين إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تزيد من نشاطاتها في روسيا.

وأضاف أن ”بفضل التنفيذ الناجح لعمليات خاصة، تم وقف نشاط 129 جاسوسًا و465 مخبرًا“ في 2018.

وأضاف أن ”أجهزة الاستخبارات الأجنبية تسعى إلى زيادة نشاطها في الفضاء الروسي، وتسعى إلى الحصول بأي طريقة على معلومات سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية“.

وأكد أن عمل جهاز ”أف أس بي“ يجب أن يكون ”فعالًا خصوصًا في ما يتعلق بإنتاج أنظمة الأسلحة الروسية“.

وتُتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى إضافة إلى اتهامها بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية.