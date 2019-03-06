الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران بشأن حقوق الإنسان

قال دبلوماسيون أوروبيون، الأربعاء، إن ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع له في العاصمة بروكسل، صوتوا على تمديد العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بانتهاكها حقوق الإنسان لمدة عام واحد.

ونقلت إذاعة ”أوروبا الحرة“ عن الدبلوماسيين، دون الإفصاح عنهم، إن العقوبات شملت 82 إيرانيًا، بما في ذلك بعض القضاة والمدعين وأعضاء بالحرس الثوري وكبار ضباط الشرطة ووحدة للشرطة الإلكترونية في إيران.

وتم فرض هذه العقوبات لأول مرة في عام 2011 ضد إيران وتجدد كل عام، بسبب مواصلة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات العرقية والدينية واستمرارها في عمليات الإعدام.

وطبقًا للمصادر الأوروبية، فإن تمديد العقوبات ضد إيران سيوافق عليه رسميًا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.