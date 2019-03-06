الشرطة البريطانية تعثر على طرود مشبوهة داخل جامعة ومصرف في اسكتلندا

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على طرود مشبوهة، داخل جامعة، ومبنى مصرفي، في مقاطعة اسكتلندا، وذلك بعد يوم من العثور على 3 طرود تحتوي عبوات ناسفة، في لندن.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها تحقق في طرود مشبوهة، عثر عليها في مبنى مصرف اسكتلندا الملكي، وداخل جامعة غلاسكو.

وقالت إدارة جامعة غلاسكو عبر حسابها على تويتر: ”بناء على توصية شرطة اسكتلندا، تم إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيس، في إجراء احترازي، بعد العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد الخاصة بالجامعة“.

وأضاف أن ”الشرطة تتعامل في الوقت الحالي مع الأمر، وسنوافيكم بأحدث التفاصيل“، دون تفاصيل أخرى.

وفي تغريدة لاحقة، قالت إدارة الجامعة: ”احتياطًا، أوصت الشرطة باستمرار إغلاق الجامعة حتى نهاية اليوم“.

وقالت شرطة اسكتلندا إنه تم إخلاء المبنيين، وليس هناك حتى الآن ما يربط بين الحادثتين.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت واقعتا اليوم مرتبطتين بحوادث أمس، في العاصمة لندن.

يشار إلى أن، الشرطة البريطانية عثرت أمس، على 3 طرود تحتوي عبوات ناسفة، في مطاري ”هيثرو“ و“لندن سيتي“ ومحطة ”ووترلو“ للسكك الحديدية، بالعاصمة لندن.

ووصفت الشرطة، الحدث بأنه منسق، وأكدت أنها تحقق في الملابسات، نافية أن يكون أي من العبوات انفجر.