مسؤول إيراني: الحشد الشعبي والحوثيون سيحمون الثورة

قال رئيس محاكم الثورة في طهران موسى غضنفر آبادي، إنه في حال تخلى الإيرانيون عن دعم الثورة، فإن ”الحشد الشعبي العراقي“ و“فاطميون الأفغاني“ و“زينبيون الباكستاني“ و“الحوثي اليمني“ مستعدون لحمايتها.

جاء ذلك في كلمة لآبادي خلال مشاركته في اجتماع بمؤسسة للعلوم الدينية بولاية قم، حسب وسائل إعلام محلية في إيران.

وأوضح آبادي، أن ”من أهم المشاكل التي تعانيها إيران، هي التجسس“، منتقدًا بعض المؤسسات الأمنية في الدولة لعدم إيلائها الاهتمام المطلوب لهذا الأمر، لافتًا إلى أن ”بعض المسؤولين لا يولون هذه المشكلة الاهتمام المطلوب، فكشفُ الجواسيس أمرٌ غايةٌ في الصعوبة“