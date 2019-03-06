صحيفة عبرية: بومبيو يزور إسرائيل وترامب لا يؤيد استمرار نتنياهو

ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل قريبًا، قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: ”سيزور وزير الخارجية مايك بومبيو إسرائيل الأسبوع المقبل، كجزء من جولة في الشرق الأوسط، ستشمل كذلك التوقف في لبنان والكويت“.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية تأكيدات بأن زيارة بومبيو ”لا تحمل أي رسالة“ وراء الزيارة لأي جهة ما، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تؤيد إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة، على حد زعم الصحيفة.

يأتي هذا الموقف الأمريكي وإسرائيل تعيش على صفيح سياسي ساخن، تزيد من سخونته ملفات الفساد التي تعصف بمستقبل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وتكتلات الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية من أجل ضمان عدم استمراريته.

على الجانب الآخر، وصل جيمي ماكغولدريك، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نيكولاي ملادينوف، برفقة وفد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

تأتي الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية حثيثة يشهدها قطاع غزة منذ يوم أمس، لتثبيت التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حيث زار وفد من المخابرات المصرية القطاع أمس كذلك، والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.