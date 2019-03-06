كارلوس غصن يدفع كفالة ”مليار“ ين ياباني تمهيدًا للإفراج عنه

قالت محكمة يابانية الأربعاء، إن رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)؛ ما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من مئة يوم.

واعتقل غصن في الـ 19 من نوفمبر/تشرين الثاني بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

واستأنف مكتب النيابة العامة اليابانية، الثلاثاء، قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة ”نيسان“ كارلوس غصن بكفالة؛ ما قد يرجئ إخلاء سبيله، وذلك حسب محكمة العاصمة اليابانية.

وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة، وبشروط صارمة تضْمَن بقاءَه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.

وقال محامي كارلوس غصن، في وقت سابق، إن محكمة في طوكيو أمرت الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن كفالة غصن المحتجز منذ الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قدرها مليار/ ين ياباني (8.94 مليون دولار).