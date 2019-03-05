لندن.. انطلاق معرض ”إكسبو الأمن ومكافحة الإرهاب“‎

انطلقت فعاليات النسخة الحادية عشرة لمعرض ”إكسبو الأمن ومكافحة الإرهاب 2019″، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.

ويستضيف المعرض، حسب موقعه الإلكتروني، ممثلين لشركات حكومية وخاصة متخصصة في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم.

ويعرض المشاركون أحدث التقنيات والأنظمة الجديدة في مركز ”أولمبيا سنتر“ شرق العاصمة.

ويقدم المشاركون، وهم بشكل رئيس من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المختلفة، أحدث منتجاتهم من وسائل الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات والحدود وغير ذلك من الخدمات الأمنية.

كما يتضمن المعرض عرض أنظمة متقدمة للكشف عن الطائرات بدون طيار والروبوتات المضادة للمواد التفجيرية وكاميرات مراقبة وأجهزة تلسكوب إلى جانب منتجات أمنية أخرى.

ويهدف هذا الحدث إلى تحسين التواصل بين الحكومات والمجتمعات المحلية، لتسهيل نهج أكثر تكاملًا في الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأمن، وفقًا لإعلان على الموقع الإلكتروني لذلك الحدث.

وجاء في الإعلان أن المعرض سيضم نحو 10 آلاف من خبراء الأمن من القطاعين الحكومي والخاص من دول مختلفة، وستجري خلاله مناقشات حول التحديات الأمنية.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المعرض، يوم الأربعاء.