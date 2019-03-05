الشرطة البريطانية: إرسال 3 قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة قطارات في لندن

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، إنها فتحت تحقيقا للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو اليوم ”قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها“.

وأضافت في بيان: ”قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع“.

وكانت الشرطة استدعيت اليوم إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية، المسؤولة عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحامًا في العاصمة، إنها ”استجابت لتقارير عن طرود مريبة“.

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة: ”الضباط المتخصصون في المكان… جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي“.