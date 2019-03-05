إيران تسحب سفيرها لدى هولندا مع تصاعد التوتر بين البلدين

سحبت الحكومة الإيرانية سفيرها، علي رضا جهانغيري، من أمستردام، ردًا على قرار اتخذته الحكومة الهولندية، أمس، بسحب سفيرها في طهران للتشاور معه، في ظل توتر بين البلدين.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء ”إيسنا“، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله: إن ”طهران سحبت سفيرها في هولندا علي رضا جهانغيري للتشاور معه واتخاذ الخطوات المناسبة“.

وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أعلن، أمس الإثنين، أن حكومة بلاده استدعت سفيرها لدى إيران بعد طرد اثنين من موظفي سفارتها“.

وكتب الوزير بلوك في حسابه على موقع ”تويتر“ أنه ”تقرر استدعاء السفير في طهران للتشاور.. القرار يأتي بعد طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية. هذا غير مقبول“.

وكانت الحكومة الهولندية اتهمت إيران، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بالتورط في تصفية اثنين من المعارضين على الأراضي الهولندية في عامي 2015 و2017.

وبحسب الشرطة الهولندية، فإن القتيلين هما علي معتمد (56 عامًا) الذي قتل في مدينة ألميرا عام 2015، وأحمد ملا نيسي (52 عامًا) الذي قُتل في مدينة لاهاي عام 2017، وعلى إثرها فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وبعض مسؤوليه، بناءً على توصية من أمستردام.