بسبب صواريخ أس 400 الروسية.. ترامب يضيق الخناق على اقتصاد تركيا 

أشار خبراء اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس بإلغاء مزايا تجارية تفضيلية تستفيد منها تركيا، يهدف إلى الضغط على أنقرة، من أجل إلغاء قرار شراء منظومة الصواريخ أس-400 للدفاع الجوي الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن الخبراء قولهم، ”إن مثل هذه الخطوة ستؤثر على الاقتصاد التركي، وإنها بالفعل تشكل ورقة ضغط قوية، مثلما حدث عندما قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة العام الماضي، لدفعها لإطلاق سراح القس الأمريكي الذي كانت تحتجزه تركيا لبضع سنوات بتهم الإرهاب“.

ولفتت الوكالة، إلى أن ”تلك العقوبات دفعت بالاقتصاد التركي نحو أزمة وأدت إلى انهيار الليرة“، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لم يتعاف كليًّا حتى الآن.

وقال ايتر توريان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلجي باسطنبول: ”إن الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي أمس، هي قرار سياسي يهدف إلى منع تركيا من شراء صواريخ أس-400 الروسية واعتقد أنه يعرف أين موضع الألم بالنسبة لتركيا.“

ولفتت الوكالة، إلى أن قرار ترامب، سيخفض الصادرات التركية بنحو 1.7 مليار دولار، مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية التركي بأن تلك الخطوة ستقوّض هدف الدولتين لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 75 مليار دولار سنويًّا في الأعوام المقبلة، بعد أن بلغت حوالي 21 مليار دولار عام 2017.

ووفقًا للوكالة، فإن واشنطن تضغط ضد شراء تركيا صواريخ أس-400 بدعوى أنها ”ستتيح لموسكو الحصول على تكنولوجيا صواريخ باتريوت الأمريكية في تركيا“.

/وأشارت إلى أن تركيا ألمحت أخيرًا مرة أخرى، بأنها ستعيد النظر في شراء باتريوت وأنها ”تتوقع أن تبدأ تسلم صواريخ أس-400 في شهر تموز (يوليو) المقبل“.