واشنطن بوست: 6 رهائن أمريكان في سوريا يراد الإفراج عنهم قبل الانسحاب العسكري

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن سوريا هي أكبر دولة تحتفظ بمواطنين أمريكيين على هيئة أسرى معتقلين، الأمر الذي يفرض على الرئيس دونالد ترامب أن يجعل الإفراج عنهم شرطًا يسبق سحب القوات الأمريكية من هناك.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن 6 أمريكيين كان فُقد الاتصال بهم في سوريا ويُعتقد أنهم محتجزون، بينهم الصحفي أوستن تايس الذي اختفى في ظروف غامضة عام 2012.

وأضاف أن عددًا من الأمريكيين من أصول سورية فقدوا في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري، ويتم العمل من أجل استعادتهم من خلال السفير التشيكي في دمشق الذي يعمل وسيطًا بين دمشق وواشنطن، بعد إغلاق السفارة الأمريكية عام 2012.

مجد كاملماز

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت مؤخرًا قصة اختفاء الطبيب الأمريكي من أصول سورية، مجد كاملماز، عام 2017 أثناء رحلة من بيروت إلى دمشق قام بها لزيارة أقاربه.

وأشار تقرير الواشنطن بوست إلى أن للولايات المتحدة ”رهائن“ معتقلين في تركيا وسوريا وكوريا الشمالية، ودول أخرى، وأن مدير مجموعة الأزمات الدولية، روبرت أوبراين، ممثل الرئيس في ملف الرهائن يتولى متابعة هذا الموضوع، بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي.