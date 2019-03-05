والدة أمريكي معتقل في إيران: تعرض لضرب مبرح وصحته متدهورة (صور)

اتهمت والدة مواطن أمريكي معتقل لدى السلطات الإيرانية، بالاعتداء على ابنها بالضرب أثناء اعتقاله رغم أنه مريض سابق بالسرطان.

وقالت ”جوان وايت“ والدة مايكل وايت، الذي خدم سابقًا في سلاح البحرية في جيش بلاده، إن ابنها المعتقل في مدينة مشهد شمال شرق إيران منذ يوليو/ تموز الماضي، تعرض للضرب بعد القبض عليه، مضيفة أنه ”لم يكن لديه مال لتوظيف محام، وما زال لا يعرف ما هي التهم الموجهة إليه“.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الإثنين، عن جوان وايت أن ”ابنها وهو مريض سابق في السرطان، قد أُخذ إلى المحكمة مرتين على الأقل، وأن صحته كانت تتدهور“.

وأشارت السيدة إلى أنها ”علمت بمأزق ابنها بعد أن قام دبلوماسيون من السفارة السويسرية في طهران بزيارته في السادس من فبراير الماضي، في السجن الذي كان محتجزًا فيه بمدينة مشهد“.

وتابعت: ”خلال الأسابيع القليلة الماضية، علمت أن مايك تعرض للضرب المبرح عندما ألقي القبض عليه وأنه قد تم تقديمه إلى المحكمة مرتين على الأقل؛ لإجراءات بالفارسية لم يستطع فهمها، ابني ليس على ما يرام، وحالته الصحية آخذة في التدهور، ويريد أن يعود إلينا كي يتمكن من الحصول على الرعاية التي يحتاجها بشدة ”.

وتمثل السفارة السويسرية المصالح الأمريكية في إيران، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها السفارة السويسرية من رؤية وايت، منذ أن تم اعتقاله واقتيد إلى سجن وكيل آباد؛ بعد أن زار شخصًا وصفته عائلته بأنه صديق إيراني.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن وايت ”47 عامًا“، من مدينة إمبيريال بيتش التابعة لولاية كاليفورنيا، خدم في البحرية الأمريكية لمدة 13 عامًا، وهو أول أمريكي يسجن في إيران منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في عام 2017، وهو واحد من أربعة أمريكيين على الأقل يُعرف أنهم احتجزوا في إيران.

بدوره، قال علي رضا ميريوسيفي، المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة، في رسالة إلكترونية، إن السويسريين التقوا وايت، وإنه من المقرر عقد اجتماع آخر في ”الأيام المقبلة“.

وأضاف أن ”القضاء الإيراني قدم لوايت الأدوية التي يحتاجها، على الرغم من زيادة الأسعار الناجمة عن العقوبات الأمريكية“.