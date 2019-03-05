”العدالة والتنمية“ التركي يوزع ”صكوك الغفران“.. والغاية تبرر الوسيلة (فيديو إرم)

الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ اتخذه حزب ”العدالة والتنمية“ التركي، لتحقيق أهدافه، حيث يتاجر أعضاؤه بالدين في بلد يفترض أنه يحتكم إلى دستور علماني وينأى بالدين عن السياسة.

فالبادي للعيان أن الحزب يلجأ إلى استغلال الدين لحصد أصوات الناخبين وللتأثير في الشارع التركي، كما يرفع القرآن شعارًا، ويرفع الأذان في المساجد بصوت الرئيس أردوغان.

كل ذلك يأتي لدغدغة مشاعر الشعب، حيث ووصل استغلال ”العدالة والتنمية“ توظيف الدين لخدمة السياسة لأبعد مدى، فأعضاء الحزب يمتلكون ”صكوك الغفران“.

وطالب نائب حزب ”العدالة والتنمية“ بمدينة ”أورفة“، في لقاء جماهيري وأمام حشد من أنصاره، بأداء الأمانة إلى أهلها، في إشارة إلى حزبه، لينالوا الثواب والعفو من حساب يوم القيامة.