بريطانيا: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي بشأن تعديلات اتفاق الخروج

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدي إشارات ”إيجابية بشكل معقول“ بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الـ29 من مارس/آذار، لكن نواب البرلمان رفضوا بأغلبية ساحقة في يناير/كانون الثاني اتفاق الخروج الذي أبرمته ماي قائلين إنهم يريدون ”تطمينات ملزمة قانونيًّا“، بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم للالتزام بإجراء خاص بحدود أيرلندا.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية: ”الوقت ضيق جدًّا. لكن، الوضع تغير في تجاه إيجابي بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر.. الإشارات التي نتلقاها إيجابية بشكل معقول“.

وأضاف: ”أعتقد أن الاتحاد الأوروبي بدأ يدرك أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية؛ لأنه يرى إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق من قبل، يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلاني، من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانوني بالترتيب الخاص بأيرلندا“.