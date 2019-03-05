بعد تهديدات ”الحرب الرابعة“.. إسرائيل تحصن نفسها ضد صواريخ إيران و“اختراقات“ فصائل غزة

تشهد إسرائيل هذه الفترة استعدادات وتدريبات عسكرية دفاعية، تتزامن مع تهديدات أطلقها وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بشن حرب رابعة على قطاع غزة.

وأفاد موقع ”ديبكا“ الاستخباري الإسرائيلي، في تقرير نشره الاثنين، بأن الولايات المتحدة ”تسعى لنشر منظومة ثاد للدفاع الجوي المتطورة جنوبي إسرائيل، في إطار تدريبات على اعتراض الصواريخ الباليستية بالمشاركة مع منظومة حيتس الإسرائيلية المضادة للصواريخ“.

وأضاف التقرير أن ”نظامي ثاد وحيتس تم ربطهما بأنظمة رادار مبكرة نشرت في قاعدة عسكرية أمريكية في صحراء النقب، وهي قادرة على رصد كل صاروخ تطلقه إيران“.

وتابع: ”تفيد مصادر سياسية بأنه من خلال نشر نظام ثاد في إسرائيل، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد مدى استعدادها للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية، وتفضيلها استخدام ذلك النظام لحماية أمن إسرائيل“.

وأشار إلى أن ”أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل تشمل منظومة حيتس والقبة الحديدية المضادة للصواريخ القصيرة المدى، والعصا السحرية المضادة للصواريخ التكتيكية- الباليستية البعيدة والمتوسطة المدى، إضافة إلى صواريخ كروز التي يصل مداها إلى 40-300 كلم“.

إصلاح الثغرات

وفي السياق، طور الجيش الإسرائيلي منظومة أمنية جديدة تسهم في التعامل مع مخاطر قطع اتصال الأقمار الصناعية GPS عن المنظومة القتالية الحديثة خلال المعركة المحتملة في قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، مساء الاثنين، تهدف المنظومة التي تحمل اسم ”ADA-O“، إلى ”حماية الأنظمة القتالية والعسكرية الحديثة التي تعتمد بشكل أساسي على الاتصال مع الأقمار الصناعية عبر نظام GPS“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يشمل كذلك ”منظومات الاتصال والملاحة والقيادة والسيطرة التي يتم تركيبها على المركبات المدرعة وغير المأهولة والطائرات المأهولة والمسيرة والمروحيات والمقاتلات الحربية“.

يشار إلى أن غالبية المنظومات القتالية وأنظمة الاتصالات والملاحة الحديثة تعتمد بشكل كبير على نظام ”GPS“، الأمر الذي يجعل من عمليات قطع اتصال ”GPS“ أو التشويش عليها من جانب الفصائل الفلسطينية، كما حدث في حروب سابقة، خطرًا كبيرًا على عمل هذه المنظومات، خصوصًا خلال المعارك والحروب.

بوادر حرب رابعة

ويأتي ذلك كله في ظل دعوات إسرائيلية لشن حرب رابعة على قطاع غزة، وهو ما عززه تصريح وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

وقال ليبرمان، الأحد الماضي، إن ”من الضروري شن حرب رابعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لكسر إرادتهم، قبل الدخول في أي عملية سلام“.

وأضاف أن ”الحرب التالية هي الرابعة، وإذا قلت إنه لا مفر منها، فيجب أن نجعلها حربًا رابعة وأخيرة“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية.

وتابع: ”هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدوء قابل للاستمرار في قطاع غزة، لكن بشرط أن تكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم في أنهم سيلقون بنا في البحر يومًا ما“.