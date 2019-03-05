فيينا تستضيف محادثات إيرانية أوروبية بشأن الاتفاق النووي

تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية (مجموعة 4+1) اجتماعًا بالعاصمة النمساوية فيينا غدًا الأربعاء، بحضور المديرين السياسيين ومساعدي الخارجية لكل منها.

وأفادت وكالة أنباء ”ميزان“ الإيرانية، أن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، سيتوجه الثلاثاء إلى فيينا، وستكون له لقاءات ثنائية مع نظرائه، وكذلك مع مساعدة مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميت.

ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية، أن عراقجي سيترأس غدًا الأربعاء الوفد الإيراني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يُعقد صباح اليوم الثلاثاء في فيينا، اجتماع لفريق العمل التنفيذي لإلغاء الحظر الذي تم تشكيله على أساس الملحق الرابع للاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو/ أيار الماضي، وإعادة العقوبات ضد طهران.

وبدأت أمس الاثنين محادثات الخبراء الثنائية والمتعددة الأطراف بين إيران والدول الأخرى، حول مواجهة تأثيرات خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، دعا عراقجي الدول الأوروبية إلى تسريع تنفيذ العمل بالآلية المالية المعروفة بـ ”INSTEX“ لغرض مواصلة التجارة مع طهران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية.

وقال عراقجي في مقابلة صحفية إن ”طهران تتوقع من الأوروبيين أن يشرعوا في تنفيذ الآلية المالية، وإظهار التزامهم بملف إيران النووي“.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن صبر بلاده بدأ ينفد حيال الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن ”الوكالة الدولية تؤكد -مرة أخرى- التزام إيران بالاتفاق النووي“.