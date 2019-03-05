إيران تؤكد أنها لم تبلغ ظريف بزيارة الأسد

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن عدم إبلاغ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة طهران التي كانت سرية ودفعت ظريف إلى الاستقالة، قبل أن تُرفض.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم، عن قاسمي قوله ”إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يكن على علم بقيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة طهران الأسبوع الماضي، وكان ذلك سببًا في تقديم استقالته“.

وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف يوم الأربعاء الماضي، معتبرًا أن استقالته في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها إيران لا تخدم المصالح الوطنية.

ووجه ظريف، الاثنين، انتقادات للسياسة الخارجية في بلاده، معتبرًا أن الوضع لا يمكن أن يستمر ويكون لكل مؤسسة أو جهاز حكومي سياسة خارجية خاصة، وفقًا لتعبيره.

وقال ظريف، في كلمة له أمام موظفي وزارة الخارجية خلال ندوة لتقييم السياسات الخارجية والحديث عن استقالته ”إنه لا يمكن أن يكون لكل مؤسسة أو جهاز حكومي سياسة خارجية منفصلة عن السياسة الخارجية للحكومة“.

وأشار إلى أن عمل وزارة الخارجية يقوم على حماية حقوق الشعب والمصالح الوطنية، وأنها الجهة الناطقة باسم الشعب في الساحة الدولية، مشددًا على أهمية تقوية عمل وزارة الخارجية.

ورأى ظريف، في معرض حديثه عن استقالته، أنها ”جاءت لحماية سمعة وزارة الخارجية“، مضيفًا أن ”هذه الوزارة لا يمكن أن تسمح لباقي المؤسسات الحكومية بالتدخل والمشاركة في العلاقات الخارجية، ويتعين عليها عدم اعتبار هذا المنع مشكلة لها“.

وبينت تقارير صحفية إيرانية أن ظريف قدم استقالته احتجاجًا على عدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الاثنين الماضي، وعدم مشاركته في اللقاءات التي عقدها الأسد مع المرشد آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.