بومبيو يأمل إرسال مفاوضين إلى بيونغ يانغ في الأسابيع المقبلة‎

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن ”أمله“ في معاودة الحوار مع كوريا الشمالية ”في الأسابيع المقبلة“ بعد فشل قمة هانوي، مقرًّا في الوقت ذاته بعدم الحصول على ”أي التزام“ من بيونغ يانغ.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى ولاية أيوا ”بالرغم من العمل الهائل الذي قامت به فرق وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ عملت مع الكوريين الشماليين لمحاولة صياغة ما يمكن اعتباره اتفاقًا فعليًّا كبيرًا، لم نتوصل إلى تحقيق ذلك“ خلال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نهاية شباط/فبراير في هانوي.

وتابع في تصريحات نشرتها الخارجية ”آمل بالرغم من أنني لم أحصل بعد على أي التزام بهذا الشأن، أنْ أتمكن من إرسال فريق إلى بيونغ يانغ في الأسبوعين المقبلين لمواصلة البحث عن المواضيع التي تنطوي على مصلحة مشتركة“.

وفشل ترامب وكيم في قمتهما الثانية في التوصل إلى اتفاق ولو جزئي لإزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، واصطدمت المحادثات بصورة خاصة بمسألة العقوبات الاقتصادية التي طالب كيم برفعها، غير أن الطرفين أكدا عزمهما على مواصلة الحوار، ولو أنه لم يتم تحديد أي موعد جديد لذلك.