نواب أمريكيون ينتقدون تعامل ترامب مع انتهاك حقوق مسلمي الصين

اشتكت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الاثنين، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، من أن استجابتها إزاء انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في الصين ليس كافيًا، بعد مرور أشهر على إعلانها أنها تبحث فرض عقوبات.

وكتب النواب في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ”القضية أكبر من الصين وحدها، إنها تتعلق بأن نظهر للرجال الأقوياء في العالم أنهم سيحاسبون على أفعالهم“.

ويقود المجموعة الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وتضم تيد يوهو أكبر عضو جمهوري في المجلس.

وكتب بومبيو إلى اللجنة في الـ 28 من سبتمبر/أيلول، قائلًا إن ”وزارته تدرس تقديم طلب لفرض عقوبات على أولئك المسؤولين عن الانتهاكات، وفرض ضوابط على صادرات التكنولوجيا التي تسهل الاحتجاز الجماعي، والمراقبة للأقليات العرقية في إقليم شينغ يانغ في غرب الصين“.

وجاء في خطاب اللجنة -الذي وقعه أيضًا الديمقراطي براد شيرمان رئيس اللجنة الفرعية لآسيا والمحيط الهادي، وكريس سميث أكبر عضو جمهوري في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان- ”من الواضح أن الإدارة لم تتخذ إجراءً مجديًا، ونكتب اليوم بشعور من الإلحاح المتجدد في هذا الأمر الخطير“.