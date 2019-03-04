ماكرون يطالب بإعادة نظر ”شاملة“ بفضاء شنغن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى“إعادة نظر شاملة بفضاء شنغن“، وذلك في مقالة نُشرت في العديد من وسائل الإعلام في دول الاتحاد الأوروبي.

كما دعا ماكرون أيضًا إلى إنشاء ”شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي“.

وقال ماكرون أيضًا في مقالته التي نُشرت عبر وسائل إعلام في 28 دولة، بينها صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية مع 28 صحيفة إقليمية فرنسية:“لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها“.

وتابع ماكرون:“الحدود هي الحرية في جو آمن (…)، وعلينا أن نُعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنغن، وعلى كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسؤوليات إجراءات مراقبة صارمة على الحدود، وعلى إبداء حس تضامن سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض“.

وفضاء شنغن هو عبارة عن منطقة تنقُّل حُر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية، ويضم فضاء شنغن حاليًا 26 دولة، بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.