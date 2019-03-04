”الشيوخ الأمريكي“ يطلب وثائق من نجلي ترامب وكوشنر في تحقيق جديد

المصدر: أ ف ب

بدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقًا جديدًا واسعًا، اليوم الإثنين، في الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة.

وطالبت اللجنة بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وايريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات: ”هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق“.

ومن بين الذين طالبت اللجنة بالحصول على وثائقهم، المدير المالي لمنظمة ترامب الان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن الأخير تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين ”سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب“.