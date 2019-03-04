الشورى السعودي يوضح حقيقة موقفه من التطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني لم يعترض على وقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعدما تضمنه مشروع البيان الختامي

وأوضح آل الشيخ في تصريح صحفي في ختام أعمال المؤتمر، اليوم الإثنين، في عمّان، أن الوفد السعودي شدد على ضرورة الالتزام بما سبق أن أصدره قادة الدول العربية من قرارات تختص بالقضية الفلسطينية؛ وأكده ”إعلان الظهران “ الصادر عن قمة القدس التي عقدت في المملكة في شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أن ملاحظة وفد مجلس الشورى وجدت ترحيبًا وقبولًا وإجماعًا من رؤساء المجالس البرلمانية العربية، ووافقت جميع الوفود على التعديل الذي تم اقتراحه وعدلت الصياغة وفقًا لذلك، حيث أضيف النص التالي: ”وفق ما نصت عليه قرارات القمة العربية“.

وكان البيان الختامي الصادر عن رؤساء 17 برلمانًا في الدورة المنعقدة بالعاصمة الأردنية، قد أكد أن الولايات المتحدة دولة ”منحازة“، ولم تعد ”وسيطًا نزيهًا“ في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن ”الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي“.

واعتبروا في بيانهم، الذي نشر مقتطفات منه تلفزيون ”المملكة“ الرسمي، أن ”إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدمًا في عملية سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي“.

وشددوا على ضرورة ”دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم“.

وجمد القادة الفلسطينيون الاتصالات مع البيت الأبيض بعد قرار الرئيس دونالد ترامب أواخر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانتقدوا إغلاق القنصلية.

واتفق رؤساء البرلمانات العربية على ”مقترح يدعم جهود المصالحة الفلسطينية، متبنين تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات فيما بينهم“.

كما أكدوا ضرورة ”عدم التطبيع مع إسرائيل“ تماشيًا مع قرارات القمم العربية السابقة.

وشارك في الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي حمودة صباغ، رئيس مجلس الشعب في سوريا، التي لا تزال خارج جامعة الدول العربية، وسط استمرار الانقسام بشأن عودتها إلى المنظمة الإقليمية.