الهند تسقط ”جسمًا طائرًا“ اخترق مجالها الجوي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بأن سلاح الجو في الهند أسقط جسمًا طائرًا مجهولًا اخترق المجال الجوي للبلاد.

ووفق صحيفة ”إنديا توداي“ المحلية، فإن سلاح الجو الهندي أسقط جسمًا طائرًا مجهولًا تم رصده فوق الحدود الباكستانية الهندية، بولاية راجستان غربي البلاد.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر رفيعة في ”الدفاع“، أن الجسم يرجح أن يكون طائرة بدون طيار، دخلت المجال الجوي الهندي، صباح اليوم.

وأوضحت بأن سلاح الجو ”سرعان ما ردّ على ذلك وأسقط الطائرة الباكستانية بصواريخ جو جو“، مضيفة أن ”حطام الطائرة سقط على الأراضي الباكستانية على تل من الرمال“.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الجانب الهندي حول الحادثة، كما لم يعلق الجانب الباكستاني على الأمر حتى الساعة.