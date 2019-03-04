وكالة الطاقة الذرية: المفاعل النووي الرئيسي في كوريا الشمالية مُغلق منذُ شهور

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن المفاعل النووي الذي يعتقد أنه زود الأسلحة النووية الكورية الشمالية بالكثير من ”البلوتونيوم“، أغلق فيما يبدو خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، لكن لم تشر إلى سبب.

والمفاعل الذي يعمل بطاقة 5 ميجاوات جزء من مجمع ”يونجبيون“ النووي الكوري الشمالي، الذي كانت إمكانية إنهاء نشاطه موضوعًا رئيسيًا في محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في فيتنام، الأسبوع الماضي.

وطردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، عام 2009، وتراقب الوكالة الأنشطة النووية الكورية الشمالية حاليًا بشكل رئيسي، من خلال صور الأقمار الصناعية.

ويعتقد بعض المحللين المستقلين الذين يستخدمون أيضًا صور الأقمار الصناعية، أن المفاعل المتقادم به مشاكل فنية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ”يوكيا أمانو“، في كلمة خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة، هذا الأسبوع: ”لم تلاحظ الوكالة أي مؤشرات على عمل المفاعل الذي يعمل بطاقة خمسة ميجاوات (كهربية) منذ أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول 2018“.

وأضاف أنه ”لم تكن هناك مؤشرات على أنشطة للمعالجة في المعمل الكيميائي الإشعاعي الذي يفصل البلوتونيوم من الوقود المستنفد“، وتابع قائلًا: ”لكن منشأة يعتقد على نطاق واسع أنها تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج أيضًا المادة المستخدمة في صنع قنابل نووية، تعمل فيما يبدو، كما استمرت أعمال البناء في مفاعل تجريبي للماء الخفيف“.

وأشار أمانو، إلى أنه ”في مفاعل الماء الخفيف رصدت الوكالة مؤشرات على أعمال بناء مستمرة، كما لاحظنا أيضًا مؤشرات على استعمال متصل لمنشأة التخصيب بأجهزة الطرد المركزي“.

وكررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القول، إنها مستعدة للقيام بدور رئيسي في التحقق من الأنشطة النووية الكورية الشمالية، في حال التوصل إلى اتفاق سياسي معها.