نتنياهو يأمر بتسريع هدم منازل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أوعز بهدم منازل 3 فلسطينيين، قتل الجيش الإسرائيلي اثنين منهم، بعد أن قال إنهم نفذوا عملية دهس وسط الضفة الغربية فجر اليوم.

وذكر نتنياهو في تصريح مكتوب ”لقد أوعزت بتسريع عمليات هدم هذه المنازل“.

ويهدم الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، بالاستناد إلى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني عام 1945.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد أمير دراج، 20 عامًا، ويوسف عنقاوي، 20 عامًا، وإصابة هيثم علقم، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم فجر اليوم الاثنين، قرب قرية كفر نعمة، غرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب ”إن الفلسطينيين الثلاثة حاولوا دهس جنود إسرائيليين في مدخل القرية“.

وأضاف أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطينيين الثلاثة، مشيرًا إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة، وشرطي من قوات حرس الحدود بجروح طفيفة.