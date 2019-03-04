مقتل 14 في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

مقتل 14 في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية يوم الأحد.

وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا ”إن بي سي“ و“آي بي سي“ عن مسؤول محلي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً