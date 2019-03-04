مقتل 14 في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية يوم الأحد.

وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا ”إن بي سي“ و“آي بي سي“ عن مسؤول محلي.