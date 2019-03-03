رسميًا.. المتشدد رئيسي يتسلم رئاسة السلطة القضائية الإيرانية

يتسلم يوم الجمعة المقبل رجل الدين الإيراني المتشدد ”إبراهيم رئيسي“ رئاسة السلطة القضائية خلفًا لـ“صادق لاريجاني“ الذي تم تعيينه بمنصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد إسناد هذا المنصب لإبراهيم رئيسي المرشح الخاسر في سباق الانتخابات الرئاسية الماضية أمام حسن روحاني، أحد أهم طموحات ورغبات المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال ”يحيى كمالي بور“ عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إن ”تسلم إبراهيم رئيسي منصب رئيس السلطة القضائية سيكون يوم الجمعة المقبل الثامن من مارس الجاري“، مضيفًا أنه ”تم في اجتماع اللجنة القانونية والقضائية، دراسة مسألة إسناد منصب رئاسة السلطة القضائية لرجل الدين إبراهيم رئيسي“.

من جانبه، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية ”غلام رضا محسني إيجي“، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم، أنه ”تم الموافقة على رئاسة إبراهيم رئيسي منصب رئيس السلطة القضائية“.

وقال إيجي ردّا على سؤال ما إذا كان يواصل العمل في الفترة الجديدة، ”أنا مدين للنظام، وبطبيعة الحال، في الفترة القادمة، سوف أقدم المساعدة والعون لرئيس السلطة القضائية الجديد إبراهيم رئيسي“.

وإبراهيم رئيسي يتمتع بنفوذ سياسي في إيران، حيث هو عضو مجلس خبراء القيادة، ورئيس إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد شمال شرق إيران، ولديه مؤسسات مالية ضخمة بالإضافة إلى مصرف ومؤسسة مالية استثمارية.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارًا وتكرارًا الافتقار إلى الإجراءات القانونية والتعذيب وغيره من الانتهاكات التي يرتكبها النظام القضائي الإيراني بحق المعتقلين والمعارضين.