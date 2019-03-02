البرازيل.. إطلاق سراح ”دا سيلفا“ لحضور جنازة حفيده

سمحت السلطات البرازيلية، السبت، للرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المسجون في قضية فساد، بالخروج لحضور جنازة حفيده.

وأفادت قناة ”غلوبو“ المحلية بأن حرس السجن رافقوا ”دا سيلفا“، المحكوم 12 عامًا؛ إلى مقبرة بولاية ساو باولو جنوب شرقي البلاد لحضور الجنازة.

وأضاف المصدر أن مؤيدين للرئيس السابق تجمعوا قرب المقبرة لتحيته.

والجمعة، أُعلن عن وفاة حفيد ”دا سيلفا“ عن 7 سنوات لإصابته بالتهاب السحايا.

وناشد الرجل سلطات بلاده السماح له بحضور الجنازة، ليحصل بعد ذلك على موافقتها.

اللافت أن السلطات القضائية رفضت السماح له قبل نحو الشهر بالخروج للمشاركة في جنازة أخيه الأكبر.

وقتها سمحت له السلطات فقط بالمشاركة في اجتماع عائلي بعد الجنازة، وهو ما رفضه واختار البقاء في السجن.

يشار أن ”دا سيلفا“، الذي ظل رئيسا للبرازيل منذ 2003 وحتى 2011، حكم عليه بالسجن 12 عاما في يناير/كانون الثاني 2018 في قضية ”فساد“.