ترامب يتهم معارضيه بمحاولة إخراجه من البيت الأبيض بـ“كلام هراء“

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، خصومه بمحاولة إخراجه من البيت الأبيض بـ“كلام هراء“.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر (التحرك السياسي المحافظ):“للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع، وهم يتركون أشخاصًا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..“.

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار، يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية العام 2016، وأي صلة له بحملة ترامب.