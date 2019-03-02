دبلوماسي هندي: الأزمة مع باكستان تتراجع ولا حاجة لوساطة

قال سفير الهند لدى روسيا، فينكاتيش فيرما، إن أزمة بلاده مع باكستان تتراجع، ولا حاجة إلى وساطة دولية، سواء من روسيا أو غيرها.

وأكد الدبلوماسي الهندي“أن الوضع بين نيودلهي وإسلام أباد يستقر بالفعل، وبوتيرة متسارعة“، نافيًا تلقي عرض رسمي للوساطة.

وأضاف خلال حوار أجرته معه وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية، السبت، أن“الهند أعلنت بوضوح أنها غير معنية بتصعيد الموقف“.

وتابع أن إعادة الاستقرار في المنطقة مرهون بـ“أداء باكستان في الحرب على الإرهاب“.

وأشار السفير الهندي، إلى أن موسكو، يمكن أن تلعب دورًا في حث إسلام أباد على ”عدم السماح لجماعات إرهابية باستخدام أراضيها“.

ويشار إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة الثانية للبرلمان)، السيناتور كونستانتين كوساشيف، قال في بيان، الخميس، إن بلاده ”يمكن أن تكون وسيطًا مباشرًا في صيغة ثلاثية“ لحل الأزمة بين البلدين النوويين.

وبدأ التوتر بين الهند وباكستان في 14 شباط/فبراير الماضي، بعد هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 44 رجل أمن هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء الماضي، شنَّت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب العام 1971.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني أسره طيارًا بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا مجاله الجوي، وتم تسليمه لبلاده الجمعة.