وزير إسرائيلي سابق يدعو نتنياهو للاستقالة فورًا

دعا وزير إسرائيلي سابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة فورًا بعد إعلان النائب العام، أول أمس الخميس، توجيه تهم فساد له.

وقال يوسي بيلين، الذي خدم في عدة مناصب وزارية سابقًا إنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها توجيه تهم جنائية لرئيس وزراء خلال فترة توليه منصبه.

وأشار في مقال نشرته صحيفة ”إسرائيل اليوم“، مساء أمس الجمعة، إلى أن ”قرار المدعي العام يثير سؤالين، وهما عما إذا كان ذلك القرار سيؤثر على فرصة نتنياهو في الفوز بالانتخابات التي تجري أوائل شهر نيسان/ أبريل المقبل؟، والثاني هو عما إذا كان من حق نتنياهو أن يستمر في منصبة ويتولى المنصب لفترة أخرى في حال فوزه؟“.

وأوضح أن ”جواب السؤال الأول سيتضح خلال الأسابيع المقبلة، في حين أن الإجابة على السؤال الثاني تعتبر أكثر وضوحًا، وهي أنه ليس من حق نتنياهو أن يستمر في رئاسة الوزراء، لأنه لا يمكنه القيام بواجباته في الوقت الذي سيدافع عن نفسه في المحكمة“.

وقال بيلين: ”القاعدة تقول إن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وفي حال كان هذا الشخص مسؤولًا حكوميًا فإنه ينبغي أن يتم وقفه عن العمل بانتظار محاكمته وفي حال كان وزيرًا أو أعلى منصبًا عليه أن يستقيل“.

وأضاف: ”أنا أعتقد بأنه ينبغي على شخص يعتبر نفسه وطنيًا مثل نتنياهو، أن يفعل الشيء الصحيح ويستقيل فورًا، كما أن على أحزاب اليمين المتحالفة معه أن تفعل الشيء الصحيح، وهو أن تعلن عدم استعدادها للانضمام لحكومة يرأسها نتنياهو، في حال فوزه بالانتخابات وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة“.