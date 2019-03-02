بوادر الفشل تلاحق نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كشفت عدة وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، عن استطلاعات رأي اتفقت في معظمها على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

ونشرت القناة الإخبارية 13، والقناة الإخبارية ”تلفزيون كان“ الرسمي، ليل الجمعة، بعد يوم واحد من قرار النائب العام رفع لائحة اتهام ضد نتنياهو، نتائج الاستطلاعات التي أشارت إلى أن كتلة يسار الوسط ستفوز بنحو 61 مقعدًا في انتخابات الكنيست المقبلة، وكتلة اليمين بزعامة نتنياهو تفوز بنحو 59 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، فإن أحزاب ”هيمين هحداش“، و“يهدوت هتوراة“ وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير ستحصل كل منها على سبعة مقاعد.

وتشير النتائج إلى أن معسكر اليمين يخسر أصواتًا بسبب عدم استطاعة ثلاثة أحزاب اجتياز نسبة الحسم وهي: ”غيشر“ و“يسرائيل بيتينو“ و“زيهوت“، وسيحصد حزب العمل على نفس المقاعد مثل ”ميرتس“ و“شاس“ وهي ستة.

وبحسب الاستطلاع فإن تحالف أحزاب اليمين وتحالف القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي ستكتفيان بخمسة مقاعد لكل منهما.

وقال نحو 33% من المستطلعة آراؤهم إنه يتعين على نتنياهو الاستقالة فورًا من منصبه، في حين ترى نسبة مماثلة إنه يجب الانتظار حتى ما بعد موعد تقديم لوائح الاتهام حال تقرر ذلك بعد عقد جلسة استماع.

أما 25% من الجمهور فيرون أنه لا مانع من أن يستمر بأداء مهام منصبه بهذا الوضع، و42% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن موقف مندلبليت سببه ضغوطات مورست عليه من قبل وسائل الإعلام واليسار.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبيت قد قرر توجيه تهم تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك بعدة ملفات فساد.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، الخميس الماضي، أن المستشار القضائي قرر مساء اليوم توجيه تهم الفساد والرشوة وإساءة الائتمان لنتنياهو، وعزمه تقديم لائحة اتهام بهذا الخصوص، واستدعاء الأخير لجلسة مساءلة قبيل لائحة الاتهام.

وبين المستشار أن القرار النهائي حول تقديم نتنياهو للمحاكمة سيتم اتخاذه في أعقاب جلسة مساءلة بوجود نتنياهو ستعقد قريبًا.