روحاني يرفع شكوى ضد نائب اتهمه بالتجسس لصالح بريطانيا

رفع الرئيس الإيراني حسن روحاني شكوى ضد النائب عن التيار المتشدد ”جواد كريمي قدوسي“، الذي اتهم روحاني بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف بـ“MI6“.

وأعلنت نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، اليوم السبت، أن ”الرئيس روحاني رفع شكوى ضد النائب جواد كريمي قدوسي، بسبب اتهام الرئيس بالتجسس وتلقي أوامر من عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف بـ ”Ml6“.

وأضافت، في حديث لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، أن ”الحكومة لا تنوي تقديم شكاوى باستمرار ضد من يتطاول على الوزراء وكبار المسؤولين فيها، لكن بعض الاتهامات لها آثار مدمرة على الروح المعنوية للمسؤولين واستهدافهم اجتماعيًا، وبالتالي تستدعي رفع شكوى“.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أنه سيقاضي جواد كريمي قدوسي، بسبب اتهام الأخير للحرس بالتنصت على مكالمة الرئيس حسن روحاني مع عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن العميد شريف قوله إن ”الحرس الثوري ينفي ادعاءات أحد أعضاء البرلمان بالتنصت على مكالمة هاتفية بين مسؤول كبير في البلاد وعميل في جهاز الاستخبارات البريطاني“.

وقال: ”إن هذه المزاعم كاذبة، وبما أن تصريحات من هذا القبيل قد تكررت في السابق، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري دعا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إلى تنبيه عضو اللجنة المذكور، ودعوة باقي أعضاء البرلمان إلى تجنب إطلاق مثل هذه المزاعم“.

وأكد العميد رمضان شريف أن نقل أي قول عن هذا الجهاز ينبغي أن يعتمد على معلومات وتقارير رسمية تحال إلى الأجهزة المعنية، مضيفًا أنه ”من الطبيعي أن الحرس يحتفظ بحق الملاحقة القضائية لمثل هذه المزاعم وتناقل أنباء كهذه“.

وكان النائب عن مدينة مشهد، المتشدد كريمي قدوسي ذكر الأسبوع الماضي أن الرئيس حسن روحاني يتلقى أوامره من جهاز الاستخبارات البريطاني.

وقال عضو في لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان إن ”جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري تمكن من التنصت على المحادثات الهاتفية بين الرئيس حسن روحاني ومسؤول في جهاز بـ“MI6“.