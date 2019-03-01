”اليمين“ يعلن دعمه لنتنياهو رغم توجيه اتهامات فساد ضده

أعلنت أحزاب يمينية في إسرائيل، تأييدها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم إعلان النائب العام عزمه توجيه لائحة اتهام ضد الأخير بقضايا فساد.

والخميس، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، في ثلاث قضايا فساد، ولم يحدد موعدًا لعقد جلسة الاستماع، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وكتبت وزيرة الثقافة ميري ريجيف، من حزب ”الليكود“، الذي ينتمي إليه نتنياهو، عبر صفحتها على تويتر، الجمعة:“أعتقد بشدة أنه بعد جلسة الاستماع سيتحدث الجميع عن قضايا زائفة“.

وأضافت ريجيف:“نتنياهو رجل شريف“.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أكد حزبا ”شاس“ و“يهدوت هتوراة“، المتشددان، دعمهما لنتنياهو، بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يتزعم حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني المتطرف.

وليلة الخميس/الجمعة، أعلن حزب ”اليمين الجديد“ في إسرائيل، دعمه لنتنياهو.

وقال الحزب، في بيان نقلته صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن ”نتنياهو شأنه شأن أي مواطن إسرائيلي آخر، هناك احتمال قائم لبراءته“.

ويواجه نتنياهو، في الانتخابات المرتقبة في 9 أبريل/نيسان المقبل، منافسة شرسة من قِبل تحالف ”أزرق – أبيض“، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لليمين، ونشأ مؤخرًا عن اتحاد حزب غانتس ”حصانة إسرائيل“ (وسط)، و“هناك مستقبل“ (وسط ليبرالي) بزعامة لبيد.